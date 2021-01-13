ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سر تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار، أن الزمالك أثبت أن العدل أساس الملك، تحت قيادة باتشيكو.

وتابع ميدو، " هذه المقولة تأكدت من خلال التألق الواضح لبعض اللاعبين في الزمالك خلال الفترة الأخيرة".

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز أمام نظيره المصري، بهدف دون رد سجله إمام عاشور، عن طريق تصويبة قوية سكنت شباك الفريق البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.