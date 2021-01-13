بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الأنباء التي تشير لإقالة المدرب أروابارينا.

 

وقال هاني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: لابد أن يكون لنا رد فعل في المباريات المقبلة، ولا يجب أن نفرط في أي نقاط أخرى خلال الدوري".

 

وأكمل: "اروابارينا مازال مستمر في عمله وهو رجل محترم والنتائج ستتحسن من اللقاء المقبل،  مازال الوقت مبكرا للحديث عن مصيره مع بيراميدز".

 

وعن أحمد فتحي: "لا يمكن أن يرفض تبديله في أي لقاء لأن ذلك يعني أن أروابارينا شخصيته ضعيفة وأن الإدارة لا وجود لها".

 

وأتم: "الحديث عن رفض أحمد فتحي تغييره في لقاء بيراميدز والبنك الأهلي يعني أن فتحي غير مسؤول وهو أمر مستحيل".

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