تشكيل مانشستر سيتي المتوقع امام برايتون فى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي برايتون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وتلعب المباراة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: دياز، ستونز، كانسيلو، ميندي.

خط الوسط: فيرناندينهو، فودين، سيلفا.

خط الهجوم: دي بروين، توريس، رحيم ستيرلينج.

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