ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

 

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز الأحمر برباعية مقابل هدف، مساء أمس الثلاثاء.

 

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الإنتاج الحربي كان أفضل من الأهلي "بشكل كبير، خلال أحداث الشوط الأول على الرغم من هزيمته.

 

وأشار ميدو إلى أن موسيماني مدرب الأهلي، نجح في حرمان الإنتاج الحربي من أهم مميزاته خلال مباراة اليوم وهو انطلاقات الظهيرين.

 

وتابع، "بصمة موسيماني واضحة على أداء الأهلي، والفريق تطور بشكل كبير تحت قيادته في الضغط المرتد".

 

فيما تحدث عن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لاعب كبير، ويستحق التحية علي أدائه مع الأهلي داخل وخارج الملعب.

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