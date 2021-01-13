موعد مباراة برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

يواجه اليوم الأربعاء نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسييداد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب نويفو أركانخيل الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ksa سبورت 1 السعودية المفتوحة على النايل سات الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس السوبر الأسباني فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.