ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أداء فريقي الزمالك والمصري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف أمام نظيره المصري، مساء أمس، عن طريق تصويبة قوية من إمام عاشور.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه كان هناك تحفظ كبير في طريقتي لعب الزمالك والمصري خلال المباراة، مشيرا إلى أن الفريق البطل هو الذي يتمكن من الفوز حتى وإن لم يكن في أفضل أحواله.

وطالب ميدو بضرورة ضم أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف المنتخب المصري الأول، ليشارك بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر.