موعد عرض فيلم "Malcolm & Marie"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر

طرحت الشركة المنتجة لـ"Malcolm & Marie" البرمو التشويقي والدعائي للفيلم الدرامي الذي تلعب فيه زيندايا وجون ديفيد واشنطن دور البطولة.

وفيلم "Malcolm & Marie" بطولة واشنطن الذي يلعب دور مخرج سينمائي وزيندايا في دور صديقته.

ومن المقرر عرض الفيلم في 5 فبراير المقبل.

واستحوذت شبكة Netflix على فيلم Malcolm & Marie مقابل 30 مليون دولار.

ويعتبر الفيلم من أوائل الأفلام التي تمت كتابتها وتصويرها أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد اتخذ فريق الإنتاج احتياطات كبيرة لحماية طاقم العمل من "كوفيد 19".


موعد عرض فيلم "Malcolm & Marie"
موعد عرض فيلم "Malcolm & Marie"

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