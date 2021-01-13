عزت العلايلى: محمد سعد كان خايف ينزل المية في "الطريق إلى إيلات"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر


كشف الفنان الكبيرعزت العلاليلي، عن موقف كوميدى حدث بينه وبين النجم محمد سعد في تصوير فيلم "الطريق إلى إيلات".

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة  DMC"سعد كان خايف ينزل الميه فى مشهد الغطس، وقعدت أقوله متخافش يا محمد وفين وفين لما اقتنع ونزل الميه، وكان موقف كوميدى جدا".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة ‪"‪dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء‪.

عزت العلايلى: محمد سعد كان خايف ينزل المية في "الطريق إلى إيلات"
عزت العلايلى: محمد سعد كان خايف ينزل المية في "الطريق إلى إيلات"

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