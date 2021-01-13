"ارفع ايدك" لتامر حسني يطرح تتجاوز مليوني مشاهدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر

طرح الفنان تامرحسني، الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تحمل عنوان "ارفع ايدك" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

و قام حسني، بتصوير الأغنية على طريقة الڤيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلاله العين السخنه.

وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة في وقت قياسي. 

ومن المقرر أن حسني، سيكون نجم حفل الإفتتاح المقام بالصاله المغطاه لاستاد القاهره يوم 13 من يناير الجاري، وذلك وسط عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الاول من نوعه في مصر وسيقدم حسني، معه في العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربه صاعده من اكتشافه هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغه الانجليزيه.

الأغنية من كلمات منه القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أشرف حمدي.

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