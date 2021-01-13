الفشني ينهار باكيا على الهواء بسبب بيكا وشاكوش.. ويؤكد: بعترض لظلم في الوسط (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر

انهار الفنان وائل الفشني باكيا على الهواء، مؤكدًا أنه يعترض لحرب في الوسط الفني ويتعرض للظلم، من بعض الناس رافضًا ذكر أسماءهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار": "أنا عارف ان ربني هيوعوضي كتير".

وأشار إلى أن سبب بكائه عدم تحقيقه ما كان يطمح إليه حيث كان يرغب في ايصال نوع جديد من الغناء للجمهور.

وضربت ريهام سعيد المثل بنجاح عدد من مطربي المهرجانات مثل حمو بيكا وحسن شاكوش للإمكانيات المتوفرة لديهم لإنتاج عمل غنائي، فيما رد الفشني: "ما هو ده اللي خلاني أعيط".

وأكد: "ساقية الصاوى مش بتجيب فلوس وبروحها عشان أعمل حفلات لجمهوري".


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