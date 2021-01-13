"فينك يا حبيبي" لمحمد منير تتجاوز 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر


طرح المطرب محمد منير جمهوره أحدث أغنياته "فينك يا حبيبي"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

ولاقت الأغنية نجاحًا، حيث تعتبر ثاني أغنيات ألبومه الجديد "باب الجمال".

كان الموزع الموسيقى أمير محروس، شارك "فيديو" بصحبة الكينج محمد منير من الأستديو وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام.

وظهر الثتائي خلال تسجيل أغنية "على فينك يا حبيبى"، والتي ستطرح قريبا وتعتبر الأغنية الثانية من ألبوم باب الجمال.

وكتب أمير محروس، عبر حسابه بموقع انستجرام:" إهداء من الكينج محمد منير لـجمهوره العظيم و أغنية جديدة 2021 فينك يا حبيبي خلال ساعات توزيع موسيقي أمير محروس".

وطرح الكينج مؤخرًا أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عبر يوتيوب  والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير، فيما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

أخبار تهمك

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 9 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الشحات يفسر سبب ارتداء 3 أحذية أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

منذ ساعة و نصف

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

بكلمات قوية.. مورينيو يرد على تصريحات أوزيل

منذ 33 دقيقة

مختار مختار يكشف حقيقة اقتراب باسم مرسي من الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

12:11 ص

سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

12:30 ص

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

06:23 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض