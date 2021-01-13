تعرف على هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاربعاء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

ومازل الفرعون المصري محمد صلاح يجلس على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن هيونج مين سون صاحب المرتبة الثاني.

وغاب دومينيك كالفيرت لوين عن لقاء فريقه ايفرتون مساء أمس الذي فاز على حساب ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 11 هدفا.

ويحتل جيمي فاردي المركز الرابع برصيد 11 هدف، بينما جاء برونو فيرنانديز في المرتبة الخامسة بنفس عدد الأهداف.

ويقدم إليكم الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاربعاء كالآتي:-

1- محمد صلاح.. 13 هدفا.

2- هيون مين سون.. 12 هدفا

3- دومينيك كالفيرت لوين.. 11 هدفا

4- جيمي فاردي.. 11 أهداف

5- برونو فيرنانديز 11 أهداف

6- باتريك بامفورد 10 أهداف

7- هاري كين 10 أهداف

8- كالوم ويلسون .. 8 أهداف

9- ويلفريد زاها.. 8 أهداف

10- ماركوس راشفورد 7 أهداف

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