ريال مدريد يحدد سعر شراء كيليان مبابي من باريس سان جيرمان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يعد من أهم الأهداف الرئيسية لريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن ريال مدريد وضع خطة إقتصادية من أجل التعاقد مع مبابي خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيضطر لبيع بعض اللاعبين تبلغ قيمتهم من 100 إلى 150 مليون يورو بالإضافة إلى تحقيق إرادات تبلغ قيمتها 800 مليون يورو مع عودة الجماهير.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيتوجب عليه أيضًا الحصول على قرض بنكي بفوائد معقولة بالإضافة إلى التفاوض مع مسئولي باريس سان جيرمان من أجل تخفيض سعر النجم الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي ينتهي عقده في صيف 2022 ولا يتجاوب النجم الفرنسي الشاب مع العروض المقدمة من باريس سان جيرمان لتجديد عقده لأنه يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

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