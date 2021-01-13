عقب الفوز على الإنتاج الحربي.. عبد الحفيظ يمدح وليد سليمان ويعلق على أداء بواليا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:20 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن وليد سليمان نموذج للاعب المحترف لكل الاجيال وليس الجيل الحالي.

 

وأشار عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه تشرف بالتعامل مع وليد سليمان كمسؤول في النادي الأهلي مؤكدا احترافيته الشديدة داخل الفريق.

 

وتابع أن والتر بواليا يقدم اداء مميز مع الفريق خاصة مع انضامه للقلعة الحمراء منذ 10 ايام فقط خاض خلالهما مبارتان في غاية الصعوبة امام الانتاج و سيراميكا كليوباترا.

 

 

وأتم عبد الحفيظ حديثه مؤكدا أن أداء كلا من حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة مميز جدا مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.

أخبار تهمك

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 9 ساعات

سيد عبد الحفيظ يكشف عن ملعب مباراة الأهلي المقبلة.. ويعلق على عقوبة الانضباط

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الشحات يفسر سبب ارتداء 3 أحذية أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ حوالي 5 ساعات

سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

منذ حوالي 3 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 9 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

06:23 م

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

12:28 ص

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض