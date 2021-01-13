منافسة مشتعلة بين باريس وريال مدريد لضم نجم اليونايتد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع مشتعل بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ديلي ستار البريطانية إلى أن بول بوجبا كان قد صرح قبل الموسم الماضي أنه يرغب في خوض تجربة جديدة كما أكد مينو رايولا وكيل أعماله في الشهر الماضي أن النجم الفرنسي وقته يبدو أنه انتهى مع الشياطين الحمر.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا يعتبر هدف أساسي للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن سعر بول بوجبا في الوقت الحالي هو 75 مليون يورو، حيث قلت كثيرًا قيمته السوقية مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2022.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يسعى لبيع بول بوجبا في الصيف المقبل حتى لا يفقده بدون مقابل ويستفاد ماديًا من رحيله عن ملعب أولد ترافورد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر يونايتد ضم النجم الفرنسي في صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، حيث عاد بوجبا مرة أخرى إلى ملعب أولد ترافورد مقابل 115 مليون يورو.

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