بيراميدز يعلن مدة غياب نجم الفريق بعد إصابته القوية

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن أحمد حمودي تعرض لإصابة بقطع في وتر اكيلس واجرى عملية جراحية خلال الفترة الماضية.

وأشار هاني سعيد في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن حمودي سيغيب عن الفريق من 4 إلى 6 اشهر للإصابة.

وتابع أن حمودي كان يعاني من التهابات في الوتر ولكن كان هناك خطأ عندما كان يخوض التدريبات التأهيلية تسببت في اصابته.

وأتم هاني سعيد حديثه مؤكدا أن حمودي غير محظوظ مع بيراميدز ولكن يتمنى عودته بسلام.