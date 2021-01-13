تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاربعاء

تصدر نادي مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على بيرنلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب ”تيرف مور“ في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من عمر مسابقة البريميرليج.

وقفز الشياطين الحمر إلى المركز الأول برصيد 36 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي ليفربول حامل اللقب النسخة الماضية، والذي سيواجه ضد اليونايتد في الإسبوع المقبل في كلاسيكو إنجليزي مميز.

وعلى الجانب الآخر، تمكن ايفرتون من الفوز خارج أرضه في معركته ضد نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ليصعد إلى المرتبة الرابعة.

وحقق شيفيلد يونايتد إنتصار الأول خلال الموسم الجاري على حساب نيوكاسل بهدف نظيف ولكنه سيبقى متذيلا للترتيب.

ويقدم لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الاربعاء كالآتي:-

1- مانشستر يونايتد 36 نقطة

2- ليفربول 33 نقطة

3- ليستر سيتي 32 نقطة

4- ايفرتون 32 نقطة

5- توتنهام 29 نقطة

6- مانشستر سيتي 29 نقطة

7- ساوثهامبتون 29 نقطة

8- أستون فيلا 26 نقطة

9- تشيلسي 26 نقطة

10- وست هام يونايتد 26 نقطة

11- آرسنال 23 نقطة

12- ليدز يونايتد 23 نقطة

13- ولفرهامبتون 22 نقطة

14- كريستال بالاس 22 نقطة

15- نيوكاسل 19 نقطة

16- بيرنلي 16 نقط

17- برايتون ألبيون 14 نقاط

18- فولهام 11 نقاط

19- وست برومتش ألبيون 8 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقطة