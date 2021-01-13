تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاربعاء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

تصدر نادي مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على بيرنلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب ”تيرف مور“ في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من عمر مسابقة البريميرليج.

وقفز الشياطين الحمر إلى المركز الأول برصيد 36 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي ليفربول حامل اللقب النسخة الماضية، والذي سيواجه ضد اليونايتد في الإسبوع المقبل في كلاسيكو إنجليزي مميز.

وعلى الجانب الآخر، تمكن ايفرتون من الفوز خارج أرضه في معركته ضد نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ليصعد إلى المرتبة الرابعة.

وحقق شيفيلد يونايتد إنتصار الأول خلال الموسم الجاري على حساب نيوكاسل بهدف نظيف ولكنه سيبقى متذيلا للترتيب.

ويقدم لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الاربعاء كالآتي:-

1- مانشستر يونايتد 36 نقطة

2- ليفربول 33 نقطة

3- ليستر سيتي 32 نقطة

4- ايفرتون 32 نقطة

5- توتنهام 29 نقطة

6- مانشستر سيتي 29 نقطة

7- ساوثهامبتون 29 نقطة

8- أستون فيلا 26 نقطة

9- تشيلسي 26 نقطة

10- وست هام يونايتد 26 نقطة

11- آرسنال 23 نقطة

12- ليدز يونايتد 23 نقطة

13- ولفرهامبتون 22 نقطة

14- كريستال بالاس 22 نقطة

15- نيوكاسل 19 نقطة

16- بيرنلي 16 نقط

17- برايتون ألبيون 14 نقاط

18- فولهام 11 نقاط

19- وست برومتش ألبيون 8 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقطة

أخبار تهمك

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات قوية.. مورينيو يرد على تصريحات أوزيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 14 ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 10 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يكشف عن ملعب مباراة الأهلي المقبلة.. ويعلق على عقوبة الانضباط

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

12:28 ص

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

06:23 م

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

12:11 ص

سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض