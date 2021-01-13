تامر حسين يتوعد بمقاضاة رامي صبرى بعد أزمتهما الأخيرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر

توعد الشاعر الغنائي تامر حسين المطرب رامي صبري،  باللجوء للقضاء بعد اعتباره رد رامى صبرى، عبر إنستجرام غير لائق، حيث قال الأخير: "كلمنى الأستاذ هانى شاكر والأستاذ مدحت العدل اليوم وكل الاحترام لهم، وحاضر هنسى اللى فات.. بس لو حصل أى تجاوز مرة تانية على أى قناة أو أى مكان على السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوة قضائية ضده، اللهم بلغت اللهم فاشهد".

ورد تامر حسين عبر حسابه بإنستجرام" قائلًا: "عرفتوا مين بيغير الواقع وبيعكس الصورة، وبيصغر الناس المحترمة الكبيرة اللى اتوسطوله عشان غلطان ومتجاوز وقليل الحيلة"ز

وأكد: "الجمهور المحترم عرف فرق الُرقى والعقليات شوفتوا الكبر والجهل بالقانون، عرفتوا كل ما الموضوع يتقفل مين اللى عايز يستغله للأسوأ ومصمم ع الخساير".

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