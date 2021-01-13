مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب تأخر الشتاء، موضحًا أن التغيرات المناخية لها عامل في تغيير الجو.

وأكد "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الشتاء قادم خلال الأيام المقبلة، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف الملابس، مشددًا على أنه يجب عدم تخفيف الملابس خلال هذه الأيام، معلقًا: "تغيير نوعية الملابس بنزلة برد على طول".

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد أمطارًا، وأن الشبورة المائية ستختفي، والرؤية ستكون واضحة على الطرق صباحًا، لافتًا إلى أن درجة الحرارة ستبدأ في الانخفاض وستصل إلى 19 درجة يوم الخميس المقبل.

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