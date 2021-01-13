ريال مدريد يقرر إعارة نجمه إلى فريقه السابق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلن المدير الرياضي لنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم فريدي بوبيتش استعارة مهاجمه السابق الدولي الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد الإسباني حتى الصيف المقبل.

 

وقال بوبيتش في تصريحات تلفزيونية قبل مباراة فريقه ضد مضيفه باير ليفركوزن في الدور الثاني من مسابقة الكأس المحلية "لوكا يوفيتش سيعار لنا حتى الصيف. لا يزال يتعين علينا ترتيب بعض التفاصيل مثل الفحص الطبي. نأمل أن يعود إلى صفوفنا قريباً جداً".

 

وتألق يوفيتش (23 عاما) بشكل لافت مع إينتراخت فرانكفورت موسم 2018-2019 حيث سجل على الخصوص 17 هدفا في البوندسليغا.

 

وتعاقد ريال مدريد مع الموهبة الصربية حتى عام 2025، لكنه لم ينجح أبدًا في تأكيد الآمال التي وضعها فيه الفريق الملكي الذي أنفق 60 مليون يورو لجلبه صيف 2019.

 

واعتمد مدرب ريال مدريد نجمه السابق زين الدين زيدان في مناسبات قليلة على يوفيتش (5 مباريات منها ثلاث مرات فقط أساسياً هذا الموسم في كل المسابقات دون أن يسجل أي هدف)، في ظل تألق مواطنه كريم بنزيمة.

 

ومنذ انتقاله إلى النادي الملكي العام قبل الماضي، سجل يوفيتش هدفين وصنع مثلهما في 32 مباراة في جميع المسابقات.

 

ويحتل فرانكفورت حاليًا المركز التاسع في الدوري الألماني برصيد 23 نقطة بعد 15 مرحلة.

 

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