نيفين جامع تكشف عن قيمة السيارات الجديدة في مبادرة الإحلال

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الهدف من مبادرة الإحلال استخدام الغاز لتقيل الضغط على البنزين، لافتة إلى أن هناك تجاوب كبير مع مبادرة الإحلال والتجديد.

وأشارت "جامع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن قيمة الوفر بين استهلاك البنزين والغاز هو قيمة قسط السيارة.
وتابعت: "تلقينا 22 ألف طلب لإحلال السيارات"، منوهة بأن مقدم السيارة الجديدة يتوقف على قيمة السيارة المستعملة.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات الصغيرة والتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفتت "جامع"، إلى أنه تم تحديد قيمة معينة لكل مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع أصحابها على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وذكرت أن هناك نظام ضريبي مبسط لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال إقرار ضريبي مبسط يعده صاحب المشروع.

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