تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

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كشفت الاعلامية لميس الحديدي، تفاصيل جديدة حول إتفاق "العلا" الخاص بالمصالحة مع قطر، وفقًا لما وصفته بالمعلومات التي حصلت عليها.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، إن اتفاق العلا مبدئي، وهناك نقاشات كثيرة لاحقة متممة له، مؤكدة أن مصر تراقب هذه التفاصيل معقبة: "الاتفاق بداية وليس نهاية وليس شيكًا على بياض وبشدد على الثلاث جمل دول".



وأضافت: "شروط مصر واضحة أنها لاتتدخل في شؤون أحد ولاتقبل أن يتدخل أحد في شؤونا "، لافتة إلى أن مصر تنظر إلى الاتفاق بإيجابية واهتمام لكنها في ذات الوقت لديها شروطه مشددة أن مصر لم تكن يومًا سباقة للعداء لان مصر هي الدولة الكبرى ودائمًا ما تدعم الوحدة العربية لكن وفقًا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل.