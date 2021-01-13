سيد عبد الحفيظ يكشف عن ملعب مباراة الأهلي المقبلة.. ويعلق على عقوبة الانضباط

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ملعب مباراة الفريق المقبلة ضد البنك الأهلي، بالجولة الثامنة للدوري المصري.

 

وأوضح أن مباراة البنك الأهلي قوية، كما أنها تقام على ملعب المكس بالإسكندرية، لافتا إلى أن "اختيار الملعب حق للمنافس بلا شك".

 

وعن عقوبة لجنة الانضباط بتغريمه 50 ألف جنيه، أضاف: "لم أنتقد الحكم، ولكنني استفسرت عن سبب تعيين حكم بعينه في 3 لقاءات للأهلي من أصل 6، وأعتقد أن اللائحة لا يوجد بها عقوبة ضد الاستفسار عن الحكم وعموما الأمر انتهى".

 

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية، تابع: "سنواجه فرقا بمستويات ومناخ وشخصيات مختلفة، كأس العالم للأندية صراع الأقوياء من كل قارة إن صح التعبير، والمباريات ستكون في منتهى القوة".

 

وأتم: "الأهلي قد يخوض معسكرا مغلقا في مصر، قبل السفر بـ4 أيام إلى قطر".

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