أشرف قاسم: إمام عاشور مستقبل الزمالك.. وحددنا بديل مصطفى محمد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أبدى أشرف قاسم عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، سعادته بانتصار فريقه على حساب نادي المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن جايمي باتشيكو أرسل رسالة لكل اللاعبين بأنه لن يتواجد في الفريق سوى المجتهد فقط.

 

وقال قاسم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " الفريق في الوقت الحالي يعاني من الإجهاد بشكل كبير، بسبب ضغط المباريات، إلا أن الفريق البطل لايشغله سوي تحقيق الانتصار دون وجود اعذار".

 

وأشار، "إمام عاشور لاعب لديه امكانيات كبيرة، ومتواضع داخل وخارجه أيضا،  وهذا هو السبب في تواجده وتألقه في الوقت الحالي بشكل لافت مع الفريق".

 

وواصل، "وجدنا البديل المثالي لمصطفى محمد من داخل الفريق وخارجه، ولا توجد أي إشارة حول اقتراب مصطفى من الرحيل عن النادي بشكل رسمي".

 

واستكمل، "باتشيكو أرسل رسالة لكل اللاعبين، «لن يتواجد بالفريق سويى المجتهد فقط»، وهو ما جعل اللاعبين يتنافسون من أجل التواجد في المباريات".

 

واردف، " محمود عبدالرازق شيكابالا، يجتهد بشكل كبير من أجل فريقه، وقدم مباراة كبيرة في الجولة الماضية أمام نادي طلائع الجيش، وشارك في بضع دقائق في لقاء المصري ولم يعترض الأهم بالنسبة له هو الانتصار للفريق".

 

واختتم، " إمام عاشور في الموسم الماضي، كان لديه سمعة غير جيدة لكنه استطاع بالعمل والاجتهاد العودة مجددا إلى التشكيل الأساسي للفريق".

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