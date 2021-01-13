أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثنائية ويواصل الابتعاد بقمة الليجا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

نجح أتلتيكو مدريد في الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني بعدما انتصر على ضيفه إشبيلية بهدفين دون مقابل، في لقاء جمع بينهما مساء الثلاثاء، في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

 

افتتح أتلتيكو مدريد التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق الأرجنتيني أنخيل كوريا، هدف انتهى على وقعه الشوط الأول من اللقاء.

 

وفي الشوط الثاني، استمر أتلتيكو مدريد في شن الهجمات على مرمى إشبيلية، في الوقت الذي سعى فيه الضيف الأندلسي لتسجيل هدف التعادل.

 

ونجح الأتليتي في تأمين الانتصار بهدف من توقيع ساؤول نيجيز عند حدود الدقيقة 76.

 

انتصار يرفع به أتلتيكو مدريد رصيده للرقم 41 في صدارة الجدول بينما توقف رصيد الخاسر عند 30 نقطة في المرتبة السادسة.

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