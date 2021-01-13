محمود بدر: تغيير 75% من النواب في البرلمان الجديد دليل على عدم رضاء الشارع

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:27 ص
محمود بدر
محمود بدر
كـسـاب أحـمـد
قال النائب محمود بدر، إن الشعب المصري غيّر 75 % من نواب البرلمان الماضي في البرلمان الجديد، وهذا دليل على أن الشعب لم يكن راضيًا على البرلمان الماضي بشكل أو بآخر. 

وتابع "بدر"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن المواطن إذا لم يجد النائب الذي قام بانتخابه في البرلمان غير موجود في مشاكل الدائرة او أزماته، فهذا يعني أن النائب لم يقدم له شيئًا.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوازن بين الشق التشريعي والرقابي، والدور المجتمعي والخدمي للنائب، لأن هذا ينعكس بشكل إيجابي على المواطن. 

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