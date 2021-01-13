مصر للطيران تكشف تفاصيل قرار رفع الحظر الجوي عن قطر

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أكد رشدى زكريا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، تشغيل خط طيران من مطار القاهرة إلى الدوحة اعتبارا من يوم 18 يناير بعد الحصول على الموافقات والتصاريح، مفيدا بأنهم يخططون لرحلتين فى اليوم رحلة فى الصباح وأخرى فى المساء ولكن فى البداية ستكون رحلة واحدة يوميا.



وأضاف رشدى زكريا، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن زيادة الرحلات الجوية من مصر الى قطر متعلق بعدد الرحلات بعد استئناف الحركة، لافتا إلى أنهم سيطلقون أربع رحلات أسبوعية من مطار برج العرب للدوحة.



وأوضح رشدى زكريا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الرحلات التي ستكون قادمة من الدوحة ستحددها السلطات القطرية، مشيرا إلى أن الطيران الخاص سسير بجانب الطيران التجاري مع قطر وهذا مسموح طالما المجال الجوي فتح بين البلدين.