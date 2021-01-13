سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية منذ قليل صور له داخل سيارته الفريدة وبمجرد نزول الصور بدء رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثوا عبر مؤشرات جوجل عن نوعها.

ويتضح نوع العربية هو مرسيدس 280 SE كشف معدل بالكامل من برابوس موديل 1971، وهي سياره فريده من نوعها  تم تعديلها عن طريق اكبر شركه عالميه لتعديل السيارات النادره.

في سياق آخر أعلن المستشار تركي آل الشيخ،  منذ قليل عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" عن  متابعته بمشروع اويسس.

حيث كتب في تغريدة،:"زرت اليوم مشروع اويسس وانبهرت بالتجيهزات والاستعدادات برافو سلطان وطلال، والافتتاح ان شاء الله يوم الاحد القادم كونو على الموعد ... شي بيعجبكم".

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