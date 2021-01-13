مختار مختار يكشف حقيقة اقتراب باسم مرسي من الزمالك

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشف مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، حقيقة اقتراب نجم الفريق باسم مرسي من الانتقال إلى الزمالك.

 

وخسر الإنتاج أمام الأهلي بنتيجة 4-1، في الجولة السابعة للدوري المصري.

 

وقال مختار، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قدمنا شوطا جيدا ولعبنا بشكل متوازن، ولكنني حذرت اللاعبين من صحوة الأهلي في الشوط الثاني، إلا أن فارق الإمكانات خدم الخصم".

 

وأشار إلى أن فريقه لعب في الشوط الأول لإيقاف علي معلول الظهير الأيسر، وهو ما حدث بالفعل، ولكن في الشوط الثاني ظهرت الفوارق.

 

وعن باسم مرسي، مهاجم الفريق، علق: "باسم مستمر معنا هذا الموسم حتى الآن، ولا يملك أي عروض ولو حصل على عروض سنناقشها، ولكن لا أعلم مدى احتمالية تجديد عقده".

 

وارتبط اسم باسم مرسي بالعودة للزمالك في شهر يناير الجاري.

 

وختم مختار، بأنه يتمنى إتمام صفقات جديدة لمساعدة الفريق في الفترة المقبلة.

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