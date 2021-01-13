بوجبا يقود مانشستر يونايتد لصدارة البريميرليج بفوز مثير على بيرنلي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

قاد الفرنسي بوجبا فريقه مانشستر يونايتد لفوز صعب على نظيره بيرنلي، في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي.

 

وارتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تغلبه على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب تيرف مور مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى.

 

وسجل بول بوجبا هدف اليونايتد الوحيد في الدقيقة 71، ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 36 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز الـ16.

أخبار تهمك

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الشحات يفسر سبب ارتداء 3 أحذية أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ حوالي 7 ساعات

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

منذ 19 دقيقة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ ساعتين

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

06:23 م

الأهلي يحسم مصير أجايي

09:10 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض