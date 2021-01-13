وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:41 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
أمنية فوزي
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات الصغيرة والتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت "جامع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه تم تحديد قيمة معينة لكل مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع أصحابها على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأشارت إلى نظام ضريبي مبسط لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال إقرار ضريبي مبسط يعده صاحب المشروع

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وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بوابة الفجر الفجر

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