وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات الصغيرة والتوسطة ومتناهية الصغر.





وأشارت "جامع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه تم تحديد قيمة معينة لكل مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع أصحابها على الانضمام للاقتصاد الرسمي.



