الأهلي يحدد موعد عودة أجايي للمباريات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على الإنتاج الحربي (4-1) مساء الثلاثاء، بالجولة السابعة للدوري المصري.

 

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "تخطينا منافسا قويا وحققنا فوزا مهما، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، اطمأن على كافة العناصر".

 

وحدد مدير الكرة موعد عودة النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق، بعد إصابته في وتر بجوار وتر إكيليس، مؤكدا أنه سيعود للمران الجماعي بعد لقاء البنك الأهلي  يوم الأحد المقبل بالجولة الثامنة.

 

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على حساب الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف ليواصل تربعه على قمة الدوري المصري.

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