تعرف على آخر استعدادات الدولة المصرية قبل انطلاق حفل افتتاح مونديال اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2021، إن الدولة المصرية مستعدة لانطلاق كأس العالم على أكمل وجه، موجهًا الشكر إلى الفنان تامر حسني لدخوله في الحجر الصحي لمدة 48 ساعة لإجراء المسحة قبل حفل الافتتاح غدًا.

وقال "نصر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن نجاح مصر في تنظيم هذه البطولة وخروجها بالشكل الأمثل ستكون بشرة خبر لكل الدول التي ستقوم بتنظيم بطولات بعد ذلك في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اعتذار منتخب التشيك عن الحضور كان بسبب إصابة عدد كبير من لاعيبه بالفيروس والاتحاد كان على استعداد بوضع منتخب آخر بديل له، موضحًا أنه يتم عمل اختبار سريع للاعبين فور وصولهم إلى المطار وآخر بعد وصولهم إلى الفندق للتأكد من سلبية العينة قبل دخولهم إلى الفقاعة.

واستطرد رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2021، "ربنا يقدرنا ونقدر نوصل اللاعبين إلى المطار بنتيجة سلبية مثلما جاءوا، وكنت أتمنى حضور الجماهير ولكن هذه توصيات الاتحاد الدولي"، مؤكدًا أن هناك إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس يتم تطبيقها على كافة المنتخبات.

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