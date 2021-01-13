رئيس شعبة المواد البترولية: تحويل 330 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

قال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، إن هناك 6 شركات عملاقة تشارك في مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز، مشيرًا إلى أن هناك 330 ألف سيارة تم تحويلها بالفعل للعمل بالغاز الطبيعي.





وأضاف "نصر" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري في هذا القطاع بسرعة كبيرة.





وأشار إلى أن عدد محطات الغاز الآن أصبح 210 محطة، مؤكدًا أنه مستهدف الوصول لآخر العام إلى 600 محطة خاصة بعد انتشار محطات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي انتشرت في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية.





في سياق منفصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، حضره وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ما تم حتى الآن فيما يخص منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتم تحديد الأدوار وآليات العمل بما في ذلك الشروط الفنية للسيارات القديمة.





وعرض هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، متطلبات وإجراءات تصنيع المركبات الكهربائية، والتي ستسهم في تخفيض الانبعاثات من محركات الاحتراق الداخلي حيث تتسبب المركبات في أكثر من 30% من اجمالي الانبعاثات، فضلًا عن استخدام أكبر للغاز المتوافر محليًا على حساب الوقود الأحفوري (بنزين سولار) الأقل توافرًا، وذلك بصورة مباشرة في حال استخدام الغاز كوقود أو بصورة غير مباشرة في حال استخدامها كمصدر للكهرباء، هذا إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الحالية غير المستغلة لإنتاج الكهرباء.





ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في 18 يونيو 2020 بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارات كهربائية (السيارة E70 Dong Feng) في شركة النصر للسيارات، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن المشروع يُعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا في شمال أفريقيا، ويأتي ذلك في إطار مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، وإنتاج السيارات الكهربائية على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة "النصر".



