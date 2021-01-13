بعد نجاح تجربته الأولى مع المطرب أبو .. الموزع روبرت كمال يتعاون معه مجددا في "وقفة رجالة"





انتهى الموزع الموسيقي روبرت كمال، من توزيع أغنية جديدة لأبو بعنوان "محتار" من فيلم "وقفه رجالة" إنتاج شركة سينرجي والمقرر نزوله قريبا في دور السينما.الفيلم بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وأمينة خليل وأخرج أحمد الجندي والأغنية من تأليف الشاعر امير طعيمةوهي التجربة الثانية للموزع روبرت كمال مع المطرب ابو بعد اغنية "حبيبي يا ليل" التي غناها أبو في افتتاح مهرجان الجونه السينمائي.وسبق للموزع العمل مع الفنان احمد سعد في أغنية كاس العالم.كما يقوم بالعمل علي توزيع اغاني جديدة للفنانين احمد سعد ومحمد شاهين وأبو ومينا عطا.