موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الأهلى، على تمسكه باستمرار مروان محسن، مهاجم الفريق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.


ورفض الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي فكرة رحيل اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، أي لمدة 6 أشهر.


وطلب موسيمانى من محسن البقاء فى ظل ثقته فى إمكانياته الفنية، بالإضافة إلى احتياج الفريق لجهوده فى ظل منافسة الفريق على جميع الألقاب بالموسم.


وتلقي مروان محسن العديد من العروض المحلية خلال الساعات الماضية، وذلك للرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.


والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16نقطة.

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