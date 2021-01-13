عزيز الشافعي يقاضي رامي صبري ويسخر منه بسبب عمرو دياب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر



قرر الملحن عزيز الشافعي على مقاضاة المطرب رامي صبري، رغم تدخل نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر للصلح بينهما، بسبب أزمة أغنية "شكراً"، للمطرب عمرو دياب.


حيث رد عزيز الشافعي على تصريحات رامي صبري التى نشرها عبر خاصية القصص بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كتب رامي صبري"كلمني الاستاذ نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر والدكتور مدحت العدل كل الاحترام لهم وحاضر هنسي اللي فات بس لو حصل حاجة تانية من ملحن أو شاعر هرفع ضده دعوى قضائية".



وقال عزيز الشافعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أولا هي دعوى مش دعوة، دعوة دي لما تعزمنا على حفلة ثانيا.. احنا صحاب الحق مش أنت خالص ثالثاً.. بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء فدي الحاجة الوحيدة الصح اللي أنت قولتها وأنا ما كانش في بالي خالص أخد حقي منك في اتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء".

وتابع: "احتراما للزمالة واحتراما للناس اللي بتتابعني وبتلومني عشان بكبر في موضوع صغير وبرد على الإساءة والكذب اللي أنت مكمل فيه لكن أنا موافق، ومن بكره هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير والافتراء والزور اللي أنت ارتكبته في حقنا".


يذكر أن أغنية "شكراً" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام

أخبار تهمك

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ ساعتين

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 12 ساعة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 6 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 4 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ حوالي 7 ساعات

الشحات يفسر سبب ارتداء 3 أحذية أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

منذ ثلث ساعة

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

06:23 م

الأهلي يحسم مصير أجايي

09:10 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض