عزيز الشافعي يقاضي رامي صبري ويسخر منه بسبب عمرو دياب

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قرر الملحن عزيز الشافعي على مقاضاة المطرب رامي صبري، رغم تدخل نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر للصلح بينهما، بسبب أزمة أغنية "شكراً"، للمطرب عمرو دياب.





حيث رد عزيز الشافعي على تصريحات رامي صبري التى نشرها عبر خاصية القصص بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كتب رامي صبري"كلمني الاستاذ نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر والدكتور مدحت العدل كل الاحترام لهم وحاضر هنسي اللي فات بس لو حصل حاجة تانية من ملحن أو شاعر هرفع ضده دعوى قضائية".







وقال عزيز الشافعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أولا هي دعوى مش دعوة، دعوة دي لما تعزمنا على حفلة ثانيا.. احنا صحاب الحق مش أنت خالص ثالثاً.. بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء فدي الحاجة الوحيدة الصح اللي أنت قولتها وأنا ما كانش في بالي خالص أخد حقي منك في اتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء".



وتابع: "احتراما للزمالة واحتراما للناس اللي بتتابعني وبتلومني عشان بكبر في موضوع صغير وبرد على الإساءة والكذب اللي أنت مكمل فيه لكن أنا موافق، ومن بكره هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير والافتراء والزور اللي أنت ارتكبته في حقنا".





يذكر أن أغنية "شكراً" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام