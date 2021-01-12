مدرب فولهام غاضب بسبب موعد مباراته أمام توتنهام

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
أبدى سكوت باركر المدير الفني لنادي فولهام غضبه من إبلاغ فريقه بشأن المواجهة أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل يومين فقط من موعدها مشيرا إلى أنه كان ينبغي أن يتم ذلك قبل فترة أطول.

وعلم فولهام صباح أمس الاثنين أنه سيواجه توتنهام على ملعبه مساء الأربعاء في أعقاب قرار تأجيل مباراة استون فيلا أمام ضيفه توتنهام أمس بسبب تزايد حالات الإصابة في صفوف أصحاب الأرض.

وقال باركر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء "أشعر بالغضب لأن الأمر غير صائب، إنه خطأ، لهذا أشعر بغضب شديد".

وأضاف "احتمالية مواجهة توتنهام يوم الأربعاء كانت معروفة منذ يوم السبت".

وأوضح "لم نعتقد أن هذا الأمر واقعي وتم إبلاغنا به في الساعة التاسعة ونصف صباحا ، تأكيد الأمر صباح الاثنين بمثابة فضيحة ، أتقبل خوض المباراة لكن هذا بلاغ (منا).

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