وزيرة الصناعة: "تلقينا 22 ألف طلب لإحلال السيارات"

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الهدف من مبادرة الإحلال استخدام الغاز لتقيل الضغط على البنزين، لافتة إلى أن هناك تجاوب كبير مع مبادرة الإحلال والتجديد.





وأشارت "جامع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن قيمة الوفر بين استهدلاك البنزين والغاز هو قيمة قسط السيارة.



