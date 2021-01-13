وزيرة الصناعة: "تلقينا 22 ألف طلب لإحلال السيارات"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:53 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
أمنية فوزي
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الهدف من مبادرة الإحلال استخدام الغاز لتقيل الضغط على البنزين، لافتة إلى أن هناك تجاوب كبير مع مبادرة الإحلال والتجديد.

وأشارت "جامع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن قيمة الوفر بين استهدلاك البنزين والغاز هو قيمة قسط السيارة.

وتابعت: "تلقينا 22 ألف طلب لإحلال السيارات"، منوهة بأن مقدم السيارة الجديدة يتوقف على قيمة السيارة المستعملة.

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