بعد انتخابه وكيلاً لمجلس النواب.. أبوالعينين: طوقتم عُنقي بشرف عظيم وثقة غالية

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قال النائب محمد أبو العينين، وكيل ثانٍ مجلس النواب، إنه سيواصل العمل من أجل مصر وتحقيق طموحاتها غير المحدودة، متابعًا "بوصلتنا مصلحة الشعب وهدفنا رفعة الوطن وطريقنا دعم رؤية الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة.



وأضاف "أبو العينين" عقب فوزه بمنصب وكيل ثانٍ مجلس النواب، أن النواب الفائزين سيعملون علي استكمال جهود المجلس السابق في وضع الاساس التشريعي لمصر المستقبل، مؤكدًا ندعم جهود الدولة في مواجهة التحديات غير المسبوقة ونعمل مع.مؤسسات الدولة لاقتحام قضايا المستقبل



وتابع وكيل مجلس النواب قائلًا: لن نهادن ولن نتهاون عن عمل تشريعي يدفع مسيرة التطور والإصلاح التي تقودها الدولة المصرية، وسنقف بجوار قواتنا المسلحة والشرطة للحفاظ على الامن والاستقرار ونساند السلطة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.



وأكد "أبو العينين" أن مجلس النواب الحالي سيواصل العمل على الصعيد الدولي للدفاع عن مصالح بلدنا وأمنها القومي وقضايا أمتنا المصرية والعربية.



وكان قد أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، المنعقدة الأن بمقر المجلس،، فوز المستشار أحمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة بمقعد وكيل أول مجلس النواب بعدد أصوات 485، والنائب محمد أبو العينين، بمقعد وكيل ثانٍ المجلس بعدد أصوات، من أصل412، من إجمالي عدد 581 صوت، حيث بلغت عدد الأصوات الصحيحة 580 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1 صوت.



جدير بالذكر، أنه قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.



وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.



وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

