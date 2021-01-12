"الأرصاد" تحذر: هذه الظاهرة ستضرب البلاد غدًا

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث ستتأثر البلاد ابتداء من غدًا برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد.



وأضاف البيان، أن السحب المتوسطة والمنخفضة ستظهر علي السواحل الغربية وشمال الدلتا، بعد مرور الجبهة الباردة ظهرا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.



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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموفق 13 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:



- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- بلطيم- رشيد) على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



