أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-1-2021.. المعدن الأصفر يخسر 6 جنيهات

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 690 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 920 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6440 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 805 جنيهًا .

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.





وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ مارس الماضي، لتضغط على المعدن الأصفر.













وفشل الذهب في الاستفادة من تراجع العملة والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.





وكانت أسعار المعدن الأصفر ارتفعت خلال التعاملات مع توقعات بمزيد من الحوافز المالية الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.









وقال الرئيس الأمريكي المنتخب إن الأمريكيين بحاجة إلى مزيد من الإغاثة الاقتصادية من أزمة كورونا، وأنه سيقدم خطة تكلف تريليونات من الدولارات.









ويُنظر إلى الذهب عمومًا على أنه تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي قد ينجم عن التحفيز واسع النطاق.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.4 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1844.20 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 1848.59 دولار للأوقية.













وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 90.41.