رئيس مصر للطيران: انطلاق رحلتين إلى قطر يوما (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:17 ص
رشدي زكريا
رشدي زكريا
داليا الحسين
قال رشدى زكريا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن تشغيل خط طيران من مطار القاهرة إلى الدوحة سيتم إعتبارا من يوم 18 يناير بعد الحصول على الموافقات والتصاريح، مفيدا بأنهم يخططون لرحلتين في اليوم، واحدة في الصباح وأخرى في المساء، ولكن في البداية ستكون رحلة واحدة يوميا.

وأضاف "زكريا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن زيادة الرحلات الجوية من مصر إلى قطر متعلق بعدد الرحلات بعد استئناف الحركة، لافتا إلى أنهم سيطلقون أربع رحلات أسبوعية من مطار برج العرب للدوحة. 

وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الرحلات التي ستأتي من الدوحة ستحددها السلطات القطرية، مشيرا إلى أن الطيران الخاص سيسير بجانب الطيران التجاري مع قطر وهذا مسموح طالما المجال الجوي فتح بين البلدين.

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