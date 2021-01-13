أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-1-2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعات شهدتها علي مدار الايام الماضية.

وسجل  سعر الدولار إلى مستوي 16.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي وبنك مصر ايران  و البنك الأهلى الكويتي  والكصرف المتحد والبنك التجاري الدولي.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات بنك عودة والأهلى اليوناني وكريدي اجريكول ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

 

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