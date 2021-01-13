أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-1-2021

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعات شهدتها علي مدار الايام الماضية.





وسجل سعر الدولار إلى مستوي 16.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي وبنك مصر ايران و البنك الأهلى الكويتي والكصرف المتحد والبنك التجاري الدولي.









وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات بنك عودة والأهلى اليوناني وكريدي اجريكول ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.



