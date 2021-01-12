نتفليكس تعلن عن طرحها فيلما أسبوعيا في 2021

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أعلنت المنصة الإليكترونية "نتفليكس" عن طرحها فيلم أسبوعيا في 2021 حيث من المقرر في نهاية العام تكون قد طرحت 52 فيلم.



وتنقسم الأفلام التي تطرحها "نتفليكس" بين أفلام أخرجها شباب، وأفلام إخراج عدد من الكبار.



وكانت قد أعلنت "نتفليكس" سابقا عن تدني إيرادتها في عدد من الدول منها الدول اللاتينية حيث حققت الشركة 2.2 مليون مشترك، وإيرادات كلية بنسبة 6.44 مليار دولار، بنسبة 22.7 %.



وتقوم شركة "نتفليكس" بالتعاقد على عدد كبير من الأفلام والأعمال الفنية،وذلك بتشكيل أكبر مكتبة رقمية للبث التليفزيونى.



