خبير أمن معلومات: الكومبيوتر تطور بشكل مرعب (فيديو)

قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، إن الكومبيوتر تطور بشكل مرعب منذ نشأته حتى الآن والإنترنت وفرّ معلومات وقاعدة معلومات كبيرة ساعدت الذكاء الاصطناعي على تطوير نفسه سريعَا، لافتا إلى أن الخوف الآن من أن يستقل الذكاء الاصطناعي بالقرار دون الإنسان.





وأضاف "الجندي"، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن هناك حربًا دائرة الآن بين أشخاص يصنعون الأخبار والصور والمعلومات الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفئة أخرى تتكون من خبراء يعملون على حقيقة تجارب هذه الأخبار وكشف كذبها.





وتابع خبير أمن المعلومات: "الخبراء الذين يتتبعون الأخبار الكاذبة لكشفها ينجحون فى كشف حوالي 80% من الأخبار الزائفة حتى الآن"، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في عدم تتبع خطوات تحري صحة الأخبار.