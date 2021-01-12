توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة تجارية أمريكية في البحرين

أبرمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين ووزارة التجارة الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين.





وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني: “أن توافر الفرص الاقتصادية في منطقتنا تعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين”.





وأشار إلى أن هذه المذكرة ستفتح آفاق أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.





وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فمن المتوقع أن يساهم إنشاء المنطقة التجارية الأمريكية بالمملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد.





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وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ومملكة البحرين ستباشران الترويج للمنطقة التجارية الأمريكية كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.





وستسمح المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى تسهيل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.