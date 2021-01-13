أول تعليق لفريدة الشوباشي على عدم فوزها بمنصب وكيل البرلمان

قالت النائبة والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، تعليقا على رئاستها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم: "كنت حاسة إن ربنا أعطاني هدية كبيرة يا رب أكون أستحقها، وتكريم للمرأة المصرية بعد عام أسود كان يرى أن المرأة عورة".





وأضافت "الشوباشي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإعلام والفن أهم أولوياتها في مجلس النواب، مؤكدة أن مجلس النواب الحالي علامة فاصلة، وصفحة جديدة يتم فتحها في تاريخ مصر، متابعة: "مصر هي رمانة الميزان للعالم العربي بالكامل".





وأشارت إلى أن البرلمان يضم أحزابًا كثيرة، و25% من أعضائية من الشباب، ويعد علامة فاصلة في التاريخ.



