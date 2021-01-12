غرناطة يفوز على أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني

حقق نادي غرناطة الفوز على أوساسونا 2-0 على اليوم الثلاثاء في الدوري الإسباني لكرة القدم في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من المسابقة.









ورفع غرناطة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر، قبل الأخير حيث مني اليوم بالهزيمة الأولى بعد أربعة تعادلات متتالية لكنها الخامسة له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة.









وحسم غرناطة المباراة في شوطها الأول حيث تقدم بهدف سجله لويس سواريز في الدقيقة 22، ثم عزز تقدمه بهدف من النيران الصديقة سجله سيرجيو هيريرا لاعب أوساسونا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في نهاية الشوط الأول.



