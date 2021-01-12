موسيماني يتغنى بأداء وليد سليمان أمام الإنتاج الحربي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أثنى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بوليد سليمان لاعب الفريق الأحمر عقب مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي والتي حسمها لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.


وسجل وليد سليمان هدفين عقب نزوله بديلا في الشوط الثاني ليثني عليه موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.


موسيماني قال :"وليد سليمان لاعب كلاسيكي وهو رائع ولا يصدق لكن من الصعب أن يلعب المباراة كاملة".


وأضاف :" وليد لا يشتكي من الجلوس على مقاعد البدلاء وأنا احترمه على المستوى الشخصي ويمنح اللاعبين الصغار المثل في تسجيل الأهداف وكنت أتمنى تواجده في مصر مبكرا كي أعمل معه وهو صغير في السن".

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